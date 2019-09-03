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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı bu kongrede alınan ve tüm dünyaya deklare edilen 'Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' sözü, ilelebet milli ilkemiz ve ülkümüz olmuştur"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne ilişkin, "Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı bu kongrede alınan ve tüm dünyaya deklare edilen 'Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' sözü, ilelebet milli ilkemiz ve ülkümüz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Destici, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1919 yılında toplanan kongrenin, emperyalizme karşı verilen mücadelenin en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele'yi başlatmak isteyen bütün mücadele teşkilatlarının ve kuvvetlerin tek çatı altında bir araya getirildiği, siyasi ve milli iradenin açıkça ortaya konulduğu, bütün dünyaya vatanın bölünmezliği ve ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği bir toplantı olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal, 108 gün kaldığı Sivas'ta bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararları tasarlamış ve istişare etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı bu kongrede alınan ve tüm dünyaya deklare edilen 'Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' sözü, ilelebet milli ilkemiz ve ülkümüz olmuştur."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü

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