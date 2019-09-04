Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız." dedi. Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap etti. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duygularının yer bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Sivas'ın yiğidoları her şartta sadece ve sadece hakkı tutup kaldırır." diye konuştu. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, bunun için Sivas'a hep ayrı bir önem verdiklerini, hep gönüllerinin en mutena yerinde misafir ettiklerini söyledi. Sivas'ı bir de şairin diliyle ifade etmek istediğini belirten Erdoğan, "Sivas hasreti" şiirinden dizeler okudu. Erdoğan, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Erzurum'dan yola çıktığını haber alan Sivaslıların büyük bir heyecanla karşılama hazırlıklarına başladıklarını, vatan, bayrak, istiklal için yollara çıkan Sivaslıların, Refahiye, Suşehri üzerinden Sivas'a gelen Gazi Paşa ve arkadaşlarını 2 Eylül 1918 sabahı Kılavuz Tepesi'nde büyük bir coşkuyla karşıladıklarını anlattı.

Sivaslıların, kongre binası ve delegelerin emniyeti için her türlü tedbiri alarak ev sahipliğinin gereklerini bihakkın yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, kongrenin başlamadan sona ermesi için yürütülen tüm sinsi teşebbüslerin hem delegelerin hem de Sivaslıların sağlam duruşlarıyla boşa çıkartıldığını aktardı. Mustafa Kemal ve temsil heyetinin 18 Aralık 1919'da Ankara'ya hareket ettiği güne kadar tam 108 gün boyunca ülkenin Sivas'tan idare edildiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin başkenti ve milli iradenin tecelligahının bu şehir olduğuna işaret etti. Sivas'ta toplanan heyetin çalışmalarıyla başlayan bu sürecin sonunda, hem yurdun işgalden kurtarıldığını hem de yeni devletin kurulduğunu anımsatan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in de hatıralarında "Cumhuriyet'in temellerini burada attık." dediğini hatırlattı. Cumhuriyet ve demokrasiye giden yolun taşlarının, milletin esarete karşı direnişinin sembolü olan Sivas'ta taşındığını ifade eden Erdoğan, "manda ve himaye asla kabul olunamaz" kararının alınmasıyla milli mücadelenin gayesinin bütün dünyaya ilan edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi kararları milletin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki evet, manda ve himaye asla kabul edilemez, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." dedi. - "İstiklalinize ve istikbalinize sahip çıktınız" Kurtuluşun Savaşı'nı büyük bir zaferle neticelendiren milletin 15 Temmuz 2016'da benzer bir imtihandan alnının akıyla çıkmasını bildiğine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli iradeye darbe vurmak ve ülkemizi işgal etmek niyetiyle girişilen hain darbe teşebbüsü 97 yıl aradan sonra bir kez daha milletimizin azmi ve kararıyla boşa çıkarıldı. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında kenetlenen Türk milleti bir kez daha Kuvayımilliye'yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılarak hainleri bozguna uğrattı. Sizler de o gece bu meydana akın ederek, milli iradeye, istiklalinize ve istikbalinize sahip çıktınız. Darbecilerin karşısında dimdik durarak, meclisinize, cumhurbaşkanınıza ve hükümetinize sahip çıktınız. Gösterdiğini şanlı direnişle hainlere diz çöktürdünüz.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hürriyetimize değerlerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde Sivas Mektebi Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz, bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız." - "Ya olacağız ya öleceğiz" Kongre salonlarına Türk bayrağını asmayan teröristlere ödetilen bedellerin ortada olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine nasıl soktuğumuz ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, 'ya olacağız ya öleceğiz' diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz." şeklinde konuştu.