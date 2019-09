Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü

Erdoğan konuşmasının başında Yavuz Bülent Bakiler’in Sivas şiirini okudu Sivas Kongresinin 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal harbimizin en kritik dönemeçlerinden olan Sivas kongresinin 100. Yıl dönümünün ülkemiz milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurtuluş savaşımızın başkomutanı cumhuriyetimizin Valisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tanzimle yad ediyorum. Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren çalışan üreten herkesi şükranla anıyorum. Sevgili Sivaslılar, yiğidolar Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas kongresinin yıl dönümlerini her sene büyük bir coşku ile kutlayan siz değerli hemşehrilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün burada sizlerle birlikte Sivas kongresinin 100. yıl dönümünü kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

"Sivas Anadolu’nun birlik yurdudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas’ın Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdu olduğunu belirterek, “Tarihe sultan şehir olarak geçen Sivas her zaman önemli bir yönetim merkezi olmuştur. Hititler zamanından itibaren daime devrinin en önemli merkezleri arasında gelen Sivas Danişment, Eretna ve Selçuklu devletlerine başkentlik yapmıştır. İşte bu Sivas, 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca da milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Gazi Mustafa Kemal ve Amasya genelgesinde imzası bulunan paşalar Anadolu’nun bir vücuh en emin mahalli olan Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması kararını vermişlerdi. Sivas o günün şartlarında sadece jeopolitik konumu itibariyle değil aynı zamanda Sivaslıların sağlam duruşu ile de en emin belde olarak tercih edilmişti. Çünkü Sivas her zaman vatan sathında milli refleksi kuvvetli insanların yaşadığı şehir olarak öne çıkmıştır. Sivas’ın vilayeti Anadolu olarak anılmasının sebebi milletimizin bekası tehdit altında gördüğü an şahlanmasıdır. Sivas Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu topraklar kadim tarihi boyunca kimleri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün olmuş Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet misafir olmuş Sivas’a. Gün olmuş İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat burada nefeslenmiş. Gün olmuş ilahi kelimetullah uğruna yurdundan ayrı düşen Abdülvehhab HZ. gibi bir gaziyi bağrına basmış. Gün olmuş İzzetin Keykavus gibi bir sultanı kucaklamış. Gün olmuş Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak niyeti ile Sivas kongresini tertipleyenler için en emin belde olmuş. Gün olmuş balkanlardan Kafkaslardan göçüp gelen muhacirlere gönlünün kapılarını açmış. Gün olmuş Aşık Veysel gibi bir halk ozanını, gün olmuş Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit bir dava adamını doğurmuş” dedi.