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Sivas Kongresi'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

Kutlama etkinlikleri kapsamında Berlin Senfoni Oda Orkestrasının katıldığı "Aşık Veysel Anadolu Senfonisi" konseri düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aşık Veysel Anadolu Senfonisi" konserinde, Berlin Senfoni Oda Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadıburhanettin Salonu'nda gerçekleştirilen, Berlin Senfoni Oda Orkestrası'na bağlama virtüözü Erdal Akkaya ve solist Serap Duran'ın eşlik ettiği "Aşık Veysel Anadolu Senfonisi" konserinde çok sayıda eser seslendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 etkinlik yapacaklarını anımsatarak, bu etkinliklerden ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla genelge yayımladığını anımsatan Ayhan, Amasya, Sivas, Erzurum ve Samsun'un 100. yıl coşkusuna ortak olacağını ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesine ve katılım sağlayanlara teşekkür eden Vali Ayhan, "Müziğin evrenselliğini bugün burada görmüş olduk. Aşık Veysel ile ilgili söylenecek çok şeyler var. Aşık Veysel denilince akla birlik, beraberlik ve Anadolu'nun yaşanmışlığı gelir. Onun her bir satırı herkese bir işarettir, geleceğe adeta aydınlık fişeğidir. İnşallah onu unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Ayhan, Sivaslıların böyle bir değere sahip olduğu için gurur duyması gerektiğini söyledi.

Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de dedesinin anılarını anlatarak onun şiirleriyle halka tercümanlık eden bir insan olduğunu ifade etti.

Programa, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile çok sayıda sanatsever katıldı.

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Berlin Senfoni Oda Orkestrası Erdal Akkaya Sivas SİVAS KONGRESİ

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