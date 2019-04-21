HABER

Sivas Kongresi'nin 100. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentin gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine yürüyüş ve foto safari düzenlendi - Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Bu bölge araştırmacıların ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içindeki 8 yürüyüş rotasından biri olan kayalıkların turizme kazandırılması için çalışma gerçekleştiriyoruz. 23 milyon yıl geçmişi olan doğa harikası bölgede farkındalık oluşturup, tanıtıma daha fazla yer vereceğiz"

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas’ın gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine yürüyüş ve foto safari düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentin gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine düzenlenen yürüyüş ve foto safariye Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Bölgenin eşsiz manzarası geziye katılanları büyüledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas'a 23 kilometre mesafede bulunan 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan ve yüzey şekli ile Mars gezegenine benzeyen bin 420 metre yükseltideki bölgenin tanıtımı için gezi düzenlediklerini belirtti.

Bölgenin turizme kazandırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ayhan, "Bu bölge araştırmacıların ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içindeki 8 yürüyüş rotasından biri olan kayalıkların turizme kazandırılması için çalışma gerçekleştiriyoruz. 23 milyon yıl geçmişi olan doğa harikası bölgede farkındalık oluşturup, tanıtıma daha fazla yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mars'ı andıran kayalıkların jeosit olarak korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik 2013 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Vali Ayhan, "Sivas'ta bulunan 300'e yakın jeositten biri de Eğribucak Kayalıklarıdır. 20 kilometrekarelik alanda farklı görünüm sunan, kırmızı çamur taşları ve kum taşlarından oluşan bölge, akarsu ve tektonizmanın etkisi ile yeniden şekillenmiştir. Bu bölgenin Türkiye'nin ikinci bir Kapadokya'sı olmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yürüyüşün sonunda, Sivas Göktürk Okçuluk Spor Kulübü tarafından okçuluk gösterisi sunuldu.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, çok sayıda öğrenci ile doğa sporları tutkunları katıldı.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Sri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştüSri Lanka’da ölen mühendisin baba ocağına ateş düştü
Dünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde buluştuDünya çocukları ’Dostluk Festivali’nde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünyadaki Mars Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Küvette çıplak duş alırken fotoğraflarını çekip...

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Umreden paylaştı! 'Küfür edeceğim tövbe tövbe...'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

Başsavcılık soruşturma başlattı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na saldırı açıklaması

Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı

Saldırı sonrası CHP'den flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.