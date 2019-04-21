SİVAS (AA) - Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas’ın gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine yürüyüş ve foto safari düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentin gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine düzenlenen yürüyüş ve foto safariye Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Bölgenin eşsiz manzarası geziye katılanları büyüledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas'a 23 kilometre mesafede bulunan 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan ve yüzey şekli ile Mars gezegenine benzeyen bin 420 metre yükseltideki bölgenin tanıtımı için gezi düzenlediklerini belirtti.

Bölgenin turizme kazandırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ayhan, "Bu bölge araştırmacıların ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içindeki 8 yürüyüş rotasından biri olan kayalıkların turizme kazandırılması için çalışma gerçekleştiriyoruz. 23 milyon yıl geçmişi olan doğa harikası bölgede farkındalık oluşturup, tanıtıma daha fazla yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.