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Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sivas'ta konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Cemi'i Can Deliorman yönetti.

Konserde çeşitli marş ve türküler seslendirildi.

Programın sonunda sanatçıları kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, koro şefi Deliorman'a Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlan pulu hediye etti.

Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile çok sayıda davetli izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas Sivas Kongresinin 100. yıl dönümü

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