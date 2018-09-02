SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı.
Kepçeli kavşaktan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Özel İdare Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, il protokolü ve Sivaslılar tarafından karşılandı.
Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Samet Sümbül, atlı birlikler öncülüğünde Kepçeli kavşaktan, Atatürk Caddesi'ne kadar üstü açık arabayla gelip halkı selamladı.
Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yürüyüş, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde sona erdi.
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