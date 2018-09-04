SİVAS (AA) - 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasıyla başladı.
Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.
Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk, Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek katıldı.
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