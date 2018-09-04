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Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Milletin iradesini ve kurtuluşunu her şeyin üzerinde tutan Sivas Kongresi'nde ortaya çıkan ruh, bugün hepimize rehber olmalıdır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin iradesini ve kurtuluşunu her şeyin üzerinde tutan Sivas Kongresi'nde ortaya çıkan ruhun, bugün herkese rehber olması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin iradesini ve kurtuluşunu her şeyin üzerinde tutan Sivas Kongresi'nde ortaya çıkan ruh, bugün hepimize rehber olmalıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SİVAS KONGRESİ

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