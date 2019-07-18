Sivas Kongresi'nin yapıldığı müzeye 400 bin ziyaretçi bekleniyor

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü kutlanırken, Kongre Müzesi'ni son 6 ayda 138 bin kişi ziyaret etti. Müzeye,100'üncü yıl kutlamalarının yapılacağı 4 Eylül gününe kadar 400 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Vali Salih Ayhan, 100'üncü yıl nedeni ile büyük ilgi gören müzede yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı milli mücadelenin en önemli temel taşları arasında yer alan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kutlanıyor. Kentte kutlamalar çerçevesinde plananlanan etkinlikler gerçekleştirilirken, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez', 'Manda ve himaye kabul edilemez' gibi tarihi kararların alındığı bina ilgi odağı oldu.

Kongre döneminde Sivas Lisesi olarak kullanılan bina, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kongre Lisesi adını alarak, 1981 yılına kadar eğitim hizmetini sürdürdü. 1990 yılından itibaren de Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi haline dönüştürüldü. En son 2016 yılında TBMM himayesinde geniş bir restorasyon çalışması yapılan müze, etnografya bölümü başka bir binaya taşındıktan sonra yeniden dizayn edildi ve Kongre Müzesi haline dönüştürüldü. Kongre Müzesi, Sivas Kongresi'nin 100'ncü yıldönümünde yurt içi ve dışından gelenler ile kentte yaşayanlar tarafından büyük ilgi görüyor.

EN BÜYÜK İLGİ ATATÜRK'ÜN ODASI VE KONGRE SALONUNA

Ziyaretçilerini Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası şehre yaptığı ziyaret sırasında söylediği "Cumhuriyetin temelini burada attık" sözü ile karşılayan müzede, kongre tutanakları, alınan kararlar, kongreye katılan delegeler, o dönem çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi, mücadele döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Müzenin en çok ilgi çeken yerleri ise milli mücadele ve kongre döneminde, Atatürk'ün 108 gün boyunca kaldığı oda ile tarihi kararların alındığı salon. Atatürk'ün kaldığı odada, yatağı, koltukları, kullandığı eşyalar yer alıyor. Müzede Atatürk ve kongre delegelerinin bir kısmının bal mumu heykelleri de bulunuyor.

'O BİNAYI HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi'nin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, "O binaya her Türk'ün gelip, o zamanın kongre kararlarının alındığı anı yaşaması lazım. 4 Eylül 1919'da 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez', 'Manda ve himaye kabul edilemez' kararları ve bizim Çanakkale'deki o asil duruşu, dik duruşu olan o günü ve o binayı herkesin görmesi lazım. Biz de bine aktif ve canlı olsun, çocuklarımız gelsin ve oradan istifa etsinler diye tarih dersleri veriyoruz. Müzecilik adına yaşayan bir müze haline getiriyoruz. Çok hareketli bir müze. 2018 yılında şu ana kadar 138 bin 470 kişi ziyaret etmiş. Müze 7 gün 24 saat açık. Herkes burayı ziyaret edecek ve çok kişiye de anlatacağız. Eksiklerimizin de farkındayız. Çevre düzenlemesiyle harika bir çevresi var. Bina bu ülkenin ve Sivas'ın kalbidir. Gereken hassasiyeti ve ilgiyi göstereceğiz. Çağın gelişimine uygun bir şekilde tanzim edildi ama vatandaşlarımız eski dönemdeki müze tasarımını arzu ediyorlar. Bunun da farkındayız, inşallah bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. İçini biraz daha zenginleştirerek 4 Eylül ruhunu çok daha güzel bir şekilde aktaracağız" dedi.

Müzeyi görmek için yoğun bir ziyaretçi trafiği oluştuğunu belirten Vali Ayhan, "Kongre binasını yıl sonuna kadar 400 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunu aşacağız, 500 bin de olabilir. Ama biraz daha rehber kalitemizi artırıp, binanın içerisinde geçen hikayeleri çok güzel bir şekilde anlatırsak o zaman insan heyecan duyar. Binaya ruh veren yaşanmışlıklardır. Özellikle tarih hocalarımız ve rehberlerimiz biraz daha oraya ağırlık veriyorlar. İnşallah orası bizim yüz akımız olacak. Sadece müzeye değil şehrimize de bu yıl en az 1 milyon kişinin gelmesi hedefimiz var. Yapacağımız çalışmalarla buna ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

GEZERKEN TARİHİ KOKLUYORLAR

Ziyaretçiler ise, "Ülkenin kurtuluşuna giden adımların atıldığı, tarihi kararların alındığı binada olmak çok güzel bir duydu. Gezerken o günleri, şartları hatırlıyor insan. Bu yüzden de büyük mutlulukla ve o tarihi anları hissederek binayı geziyoruz. Atatürk'ün sesini dinlerken, tüylerimiz diken diken oluyor. Herkesin de mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dediler.