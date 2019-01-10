Sivas kutuplardan farksız! Suyu havaya attıklarında...

Otomobil camlarının buzla kaplandığı şehirde havaya su atıldığında ortaya çıkan manzara da görenleri şaşırttı. Boşluğa serpilen sıcak su havayla temas ettiği anda buz tanecikleri olarak yere indi. O anları kayda alan vatandaşlar, bu testi internette görerek denemek istediklerini söyledi.

Sivas’ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 18 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti. Saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

Bazı gençler donduran soğuğa aldırış etmeden, donan kaldırım taşlarının üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Otomobillerin camları buz tuttu.

Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Volkan Kaplan isimli genç internette daha önce bu tür videoları izlediğini belirterek, şunları söyledi: