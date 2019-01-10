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Sivas kutuplardan farksız! Suyu havaya attıklarında...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 07:15 | Son Güncelleme

Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 18 dereceye düşmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Sokakların buzla kaplandığı şehirde soğuklara aldırış etmeyen vatandaşlar donan kaldırım taşlarının üzerinde kayarak karın tadını çıkardı.

Otomobil camlarının buzla kaplandığı şehirde havaya su atıldığında ortaya çıkan manzara da görenleri şaşırttı. Boşluğa serpilen sıcak su havayla temas ettiği anda buz tanecikleri olarak yere indi. O anları kayda alan vatandaşlar, bu testi internette görerek denemek istediklerini söyledi.

Sivas’ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 18 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti. Saçaklarda buz sarkıtları oluştu.
Bazı gençler donduran soğuğa aldırış etmeden, donan kaldırım taşlarının üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Otomobillerin camları buz tuttu.
Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.
Volkan Kaplan isimli genç internette daha önce bu tür videoları izlediğini belirterek, şunları söyledi:
"Hava şuan eksi 18 derece. Bu su deneyini biz daha önce internetten görmüştük. Bizde denemek istedik. Su kaynattık, geldik. Gerçekten de güzel oldu, Kristalleşti. Hava gerçekten soğuk, üşüyoruz." dedi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Sivas hava durumu

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