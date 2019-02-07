Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya kara yolunun Kangal-Alacaahan ve Hekimhan bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kangal ilçesinde bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

