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Sivas- Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.  Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas- Malatya karayolu 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi tipi ve buna bağlı yaşanan zincirleme kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya yönüne giden araçlar Ulaş ilçe girişinde bekletiliyor. Aynı zamanda Malatya yönünden gelen araçlarda Kangal ilçesinde durduruldu. Her iki ilçede de araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tipiye Yağdonduran geçidinde yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bölgede karayolu ekiplerinin kazaya karışan araçların kaldırılarak yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarfediliyor. Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi çalışmaları zorlaştırıyor.
Ulaş Kaymakamı Muhammet Burak Akköz, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yol çok yoğun bir yol. Yağdonduran mevkisinde görüş mesafesi aşırı derecede düşmüş durumda. Kazalar nedeniyle biz buradan yolu kapatmak zorunda kaldık. Ailesiyle beraber küçük çocuklar için daha önce hazırladığımız yatılı bölge okulumuzda misafir edeceğiz. Bir sıkıntı olmadan inşallah kısa sürede yolu açmaya çalışıyoruz" dedi.
Sürücüler ise kapalı yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

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