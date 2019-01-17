Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayolları ulaşıma açıldı

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

Bu arada, İmranlı-Refahiye arasındaki Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda da ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

