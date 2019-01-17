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Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayolları ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

Araçların zincirli geçişine izin veriliyor

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

Bu arada, İmranlı-Refahiye arasındaki Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda da ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

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