Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen şebekenin 28 üyesi yakalandı.
Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen şebekenin 28 üyesi yakalandı.
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