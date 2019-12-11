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Sivas merkezli 6 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

2'si muvazzaf 4 asker gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf 4 asker yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt üyelerince sabit hatlardan ardışık yöntemle arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sivas'ın yanı sıra Tokat, Erzincan, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Isparta'da düzenlenen operasyonda subay adayıyken ilişiği kesilen Ö.F.A, sözleşmesi feshedilen subay M.A. ile astsubaylar M.A. ve F.Ö, gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Sivas

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