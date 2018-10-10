Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6 eski polis yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mahrem yapı içerisinde oldukları tespit edilen ve hakkında adli işlem yapılan FETÖ mensuplarının beyanları doğrultusunda, örgütün faaliyetleri içerisinde bulundukları ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen, görevden ihraç edilmiş 6 eski polis memurunun yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas merkezli Elazığ, Trabzon, Denizli, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, görevden ihraç edilen eski polis memurları İ.A, E.F, H.K, M.E, Y.O. ve H.D. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

