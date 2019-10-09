Sivas merkezli "hayali hayvan satışı ve usulsüzlük" operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda "hayali hayvan satışı" ve "usulsüzlük" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltın alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, A.D. ve B.Ö. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştı.