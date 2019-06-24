Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı.

İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, Sivas merkezli Iğdır ve Kahramanmaraş'ta 12 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumar ve bahis oynatılmak için banka hesabı ile GSM hattı temin ederek, bu yolla yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri, temin ettikleri hesaplarda bulunan paraların ülke dışına çıkartılması konusunda aracı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

