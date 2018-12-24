HABER

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 16:26 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Sivas merkezli, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de yapılan incelemelerde sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşıldı. Yaklaşık 8 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu çete lideri M.H.K.'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 para sayma makinesi, 3 bilgisayar, çok sayıda flaş bellek ve sim kart, bahis işlemlerinin yapıldığı cep telefonları ve 40 bin lira nakit para ele geçirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yönetilen çetenin liderine 'genel müdür', çete üyelerine 'canlı destek servisi', 'cep bankacıları' gibi isimlerin verilerek hiyerarşik sisteme uygun olarak oluşturulduğu belirlendi. Yasa dışı bahis çetesinin yaklaşık 200 çalışanının, sitenin ise yaklaşık 10 bine yakın üyesinin bulunduğu saptandı. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edildi. Bahis çetesinin 'cep bankacıları' adını verdiği çalışanlarına maaş adı altında yüksek oranda para ödediği ve para akışında farklı hesaplar kullandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ÖRGÜT ELEBAŞI DA SİVAS'TA YAKALANMIŞTI Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin'i de ağaçtan düşen babasını İstanbul'daki bir hastaneye götürmek üzere özel uçakla geldiği Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yakalamıştı. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltıSivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı
Ezine'de kaçak kazıya drone ile suçüstü yapıldıEzine'de kaçak kazıya drone ile suçüstü yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'da en çok bunları aradık

Google'da en çok bunları aradık

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Köylüler isyan etti! Her yere CD'leri astılar

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Karla ilgili bu gerçeklere çok şaşıracaksınız

Arkadaşları gözyaşlarını tutamadı! Feci şekilde can verdi

Feci ölüm! Arkadaşlarının gözü önünde...

Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.