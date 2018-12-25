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Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u, tutuklandı.

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 6 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, sitelerle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler, Sivas Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'de takibe alındı. Yaklaşık 8 aylık fiziki ve teknik takibin ardından çete lideri M.H.K.'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiği belirlendi. M.H.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 ilde belirlenen adreslere yapılan baskınlarla da 28 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri M.H.K. ile Y.E.A., M.A.K., O.K., U.T.G., F.K., S.A., B.A., F.A.B. ve K.T. tutuklandı. Diğer 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında aranan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklamaSivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama

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