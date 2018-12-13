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Sivas MİDDER'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 18:56 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı'nca gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sivas MİDDER'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı'nca gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
MİDDER İl Başkanı Aysun Biçer ve beraberindekiler, Sivas Adliyesi'ne giderek, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Aysun Biçer, Fatih Portakal'ın, Fransa'da olduğu gibi kişileri ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü. Gazetecinin öncelikli görevinin; halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercümanlık yapmak olduğunu kaydeden Biçer, "Gazeteci kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Fransa'daki 'sarı yelekliler'in benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz" dedi.

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Sivas MİDDER'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusuSivas MİDDER'den Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

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