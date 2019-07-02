Sivas olaylarının 26. yılı

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl önce Sivas'ın adeta bağrına bir hançer saplanmış vaziyette olduğunu dile getirerek, "O yıl biliyorsunuz Türkiye'mizin farklı bölgelerinde bu tür hadiseler ciddi manada vuku bulmuştu ama en acısı Sivas'ta yaşandı. Öncelikle burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Olayın kendilerini derinden yaraladığını aktaran Ayhan, şunları belirtti:

"O gün, bir avuç vatandaşımızın galeyana gelmesiyle burada istenmeyen bir insanlık ayıbı işlendi. 26 yıl boyunca da bu acımızı hep yüreğimizde hissettik. 'Bu Sivas'ın ortak acısı, milletin ortak acısı.' dedik, yüreğimizde bunu hep hissettik. Bu olay, milletimizin yüreğinde derin acılar bırakmakla beraber bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima perçinleyecektir. Adımlarımız hep bu minvalde olacak, olmaya devam edecek. Bu sene özellikle hep beraber, burada vefat eden 35 vatandaşımızın aileleriyle anma programını yapmak istedim ancak onların henüz daha içeri giremeyeceklerine dair beyanları oldu. Tabi gönül isterdi ki beraber bu anmayı yapalım ve bu acı, toplumun, milletin acısı bizi daha da birleştirsin."

- "Sivas bu konuda hazır"

Vali Ayhan, atılan her adımın, söylenen her sözün birlik ve beraberliğe hizmet etmesini özellikle istirham ettiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum, sosyal medyada olsun, kamuoyunda olsun, sorumluluk mevkinde olan herkesin 'Sivas katliamı' gibi bir kavramı özellikle kullanmamalarını istiyorum. Sivas kadim bir şehirdir. 100 yıl önceki asil ruhla kadim bir şehir. Milli Mücadele'nin sarsılmaz duruşunu gösterdiği bir şehirdir. Dolayısıyla bu iki kavram asla bir araya gelmez, gelmemelidir de. Sivas'ta yaşayan ve Sivas'ın dışında yaşayanların hiçbiri bu olayı tasvip etmiyor. Aslında özür dilenmesi gereken birisi varsa Sivas halkından özür dilenmesi gerekmektedir. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız acıyı yaşayanlar, acıyı yaşayan vatandaşlarımıza destek olarak gelenler var, onları güzel bir şekilde ağırlayacağız. Bu acıyı da hissiyatı da güzel bir şekilde hissedecekler, dualar edecekler ve Sivas'ın birliğine hizmet etmiş şekilde geri döneceklerdir. Düzenleme Kurulunun talepleri var, onlara da teşekkür ediyorum, olgunluk gösterdiler, güzel adım atıyorlar. Uzlaşı mantığını devreye sokuyorlar ve inşallah istişare ederek de isteklerini elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz. Sivas bu konuda hazır."