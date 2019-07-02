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Sivas olaylarının 26. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Madımak hadisesi, tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular, adalet önünde mutlaka hesap vermelidir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Madımak hadisesi, tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular, adalet önünde mutlaka hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 26. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu olayın insanlığın ortak yarası olduğunu ve yıllar geçse de acısının dinmeyeceğini belirtti.

Türkiye için 1993'ün karanlık bir dönem olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Madımak başta olmak üzere Uğur Mumcu ve Eşref Bitlis suikastları, Başbağlar vahşeti gibi acı hadiselerin ardı ardına yaşandığı ve birilerinin karanlık emellerinin olduğu bir yıldır. Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Madımak hadisesi, tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular, adalet önünde mutlaka hesap vermelidir. Ülkemizin bundan sonra bu tür acı hadiselerle karşılaşmaması ve hangi inanca sahip olursa olsun kardeşçe yaşayabildiğimiz bir Türkiye'nin inşa edilmesini temenni ediyorum."

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sivas olaylarının 26. yılı

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