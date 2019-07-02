HABER

Sivas olaylarının 26. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "26 yıl sonra dönüp baktığımızda, demokraside, insan haklarında, evrensel hukukta bir arpa boyu yol alamadığımızı, hatta geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sivas olaylarına ilişkin, "26 yıl sonra dönüp baktığımızda, demokraside, insan haklarında, evrensel hukukta bir arpa boyu yol alamadığımızı, hatta geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz." görüşünü savundu.

Kaya, yazılı açıklamasında, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta hayatını kaybedenleri saygı ve özlemle andığını belirtti.

O gün Sivas'ta insanlığın öldüğünü ve vicdanların karardığını vurgulayan Kaya, "Tüm yetkililer izlemedeydi. Devlet orada yoktu. 26 yıl sonra dönüp baktığımızda, demokraside, insan haklarında, evrensel hukukta bir arpa boyu yol alamadığımızı, hatta geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:

"Maraş katliamında, Çorum katliamında, Sivas katliamında olduğu gibi, Çubuk’taki linç girişiminde de devlet orada yoktu. Mağdurların suçlanarak, katliam ve linç kültürünün normalleştirilmesi, linç girişiminde bulunanların sırtının sıvanarak serbest bırakılması, planlayıcılarının araştırılmaması artık hiç kimsenin can güvenliği olmadığını ortaya koymuştur. AKP 17 yıldır iktidarda olmanın sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Artık farklı partilere oy veren komşular birbiriyle konuşmuyor. Kahvehaneler ayrılıyor, semtler ayrılmış, mahaller bölünmüş. Siyasilere çağrımdır, insanımıza bu kötülüğü yapmayın, kin tohumları ekmeyin, kimseyi ötekileştirmeyin. Gelin hep birlikte bu güzel ülkeye barışı, kardeşliği huzuru hakim kılalım."

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepkiOrtaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki
Karamollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalıKaramollaoğlu: Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı
Anahtar Kelimeler:
CHP Sivas olaylarının 26. yılı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
'İBB'nin kayıp araç filosu bulundu' iddialarına AK Parti'den ilk yanıt!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç'a sert tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım açıklaması

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebinde bulunacağım'

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.