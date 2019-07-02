Sivas olaylarının 26. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sivas olaylarına ilişkin, "26 yıl sonra dönüp baktığımızda, demokraside, insan haklarında, evrensel hukukta bir arpa boyu yol alamadığımızı, hatta geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz." görüşünü savundu.

Kaya, yazılı açıklamasında, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta hayatını kaybedenleri saygı ve özlemle andığını belirtti.

O gün Sivas'ta insanlığın öldüğünü ve vicdanların karardığını vurgulayan Kaya, "Tüm yetkililer izlemedeydi. Devlet orada yoktu. 26 yıl sonra dönüp baktığımızda, demokraside, insan haklarında, evrensel hukukta bir arpa boyu yol alamadığımızı, hatta geriye gittiğimizi üzülerek görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:

"Maraş katliamında, Çorum katliamında, Sivas katliamında olduğu gibi, Çubuk’taki linç girişiminde de devlet orada yoktu. Mağdurların suçlanarak, katliam ve linç kültürünün normalleştirilmesi, linç girişiminde bulunanların sırtının sıvanarak serbest bırakılması, planlayıcılarının araştırılmaması artık hiç kimsenin can güvenliği olmadığını ortaya koymuştur. AKP 17 yıldır iktidarda olmanın sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Artık farklı partilere oy veren komşular birbiriyle konuşmuyor. Kahvehaneler ayrılıyor, semtler ayrılmış, mahaller bölünmüş. Siyasilere çağrımdır, insanımıza bu kötülüğü yapmayın, kin tohumları ekmeyin, kimseyi ötekileştirmeyin. Gelin hep birlikte bu güzel ülkeye barışı, kardeşliği huzuru hakim kılalım."

