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Sivas olaylarının 26. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal: - "Faili meçhul olarak lanse edilen ama bizce faili meçhul olmayan katliamların, acı olayların sorumlusu sistemdir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Faili meçhul olarak lanse edilen ama bizce faili meçhul olmayan katliamların, acı olayların sorumlusu sistemdir." dedi.

Sarıbal, Mecliste, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 26. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan acı ve vahşetler çözülmeden, ülkenin ne tarım ne demokrasi ne de insanlık sorununun çözülebileceğini söyledi.

Sivas'ta, 26 yıl önce sanatçıların, aydınların, bilim insanlarının Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne gittiğini ve bir düzen halinde gelişen katliama maruz kaldığını ifade eden Sarıbal, açık bir provokasyonla Madımak Oteli'nin abluka alıntına alınarak 33 aydın ile 2 otel görevlisinin canice katledildiğini belirtti.

Sarıbal, olaydan sonraki gelişmeler ile dava sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Faili meçhul olarak lanse edilen ama bizce faili meçhul olmayan katliamların, acı olayların sorumlusu sistemdir. O günün siyasetinin uygulayıcılarıdır, devletin aklıdır. Çorum'da, Maraş'ta, Gezi'de, 10 Ekim'de, Roboski'de de o akıl var. Tümü meçhul diye bir şey yok, tümünün sorumlusu siyasi otoritelerdir, bütünüyle bir rejim meselesidir." diye konuştu.

Aradan geçen yıllara rağmen Sivas'ın acısının devam ettiğini ve ateşin hala yandığını anlatan Sarıbal, "İnsanlığı yakan, vicdanımızı yakan, türküleri yakan Sivas'ın ateşi hiç sönmedi. Bu anlayışla da sönmeyecek. Dolayısıyla biz bir daha olmasın dediğimiz bu acıların, bu katliamların bu ülkede ne ilk ne de son olacağını görmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "Maraş, Çorum, Sivas, Gezi, Roboski ve insanlığa, demokrasiye dair ne kadar katliam varsa hepsini kınıyoruz. Şiddet, ölüm, silah, çatışma... Hiçbirisinin insanlığın önüne geçemeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Son olsun, bitsin artık diyoruz." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Sivas olaylarının 26. yılı

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