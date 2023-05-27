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  4. SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sivas Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sivas Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

27.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas seçim sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim için seçmenler yarın sandık başına giderek oy kullanacaklar. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar sabah 08.00 itibariyle başlayacak ve 17.00 itibariyle son bulacak. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il seçim sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Mynet'te olacak.

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sivas Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te

Sivas 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için yarın bir kez daha sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak. Oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından il il, ilçe ilçe ve bölge bölge seçim sonuçları Mynet.com seçim seçim sayfasında yer alacak.

Sivas'ın ilçeleri olan Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla seçim sonuçları, Divriği seçim sonuçları, Doğanşar seçim sonuçları, Geremek seçim sonuçları, Gölova seçim sonuçları, Gürün seçim sonuçları, Hafik seçim sonuçları, İmralı seçim sonuçları, Kangal seçim sonuçları, Koyulhisar seçim sonuçları, Suşehri seçim sonuçları, Şarkışlı seçim sonuçları, Ulaş seçim sonuçları, Yıldızeli seçim sonuçları ve Zara seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

SİVAS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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