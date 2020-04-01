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  4. Sivas Suşehri'nde koroanvirüs nedeniyle 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Sivas Suşehri'nde koroanvirüs nedeniyle 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta, Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasakladı.

Sivas Suşehri'nde koroanvirüs nedeniyle 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Kornavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından daha önce Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ile Dilekli ve Suşehri ilçesi Boyalıca ile Gökçekaş köyleri karantina altına alınmıştı.

Dün itibariyle Yıldızeli ilçesinin Üyük köyü ve Koyulhisar'ın Kurşunlu ile Yağcılar köyleri ile Doğanşar ilçesine bağlı Darlık köyü de karantinaya dahil edildi. Bugün ise Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyü de karantinaya dahil edildi. Böylelikle il genelinde karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi. Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının insan sağlığını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerin izolasyona geçmesini sağlamak için bu kararların alındığı belirtildi.

3’TEN FAZLA KİŞİNİN YAN YANA YÜRÜMESİ YASAK

Öte yandan Suşehri ve Akıncılar İlçe Hıfzısıhha Kurulu da insanların bir arada bulunmasını önlemeye yönelik ek tedbirler aldı. Bu çerçevede başta İstanbul’dan olmak üzere il dışından gelenlerin 14 gün evlerinde karantinada kalmalarına karar verildi. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlandırmasının yanında otomobillerde de en fazla 3 kişi bulunması zorunluluğu getirildi. Salgının önüne geçebilmek amacı ile ilçe genelinde 3’ten fazla kişinin yan yana yürüme ve sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunulması da yasaklandı.

(DHA)

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