Sivas'ta, 18 derece ile 91 yılın rekoru kırıldı

Kuraklığın etkisini sürdürdüğü illerden biri olan ve normalde kış mevsiminin en soğuk geçtiği ilk 5 kent arasında yer alan Sivas'ta hava sıcaklığı, şaşırtıyor. Kentte bugün hava sıcaklığı, öğle saatlerinde, 18 derece olarak ölçüldü. Güzel havayı fırsat bilenler, pandemiye rağmen kentin işlek caddelerini doldurarak, gezdi. Sokak ve caddelerde, baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Ocak ayında kısa kollu kıyafetle gezenler olması da dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent verilerine göre, 1930 yılından bu yana en ocak ayının en yüksek ısısı görüldü. Meteoroloji verilerine göre, ocak ayları içinde son 91 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık, 14,6 olarak kayıtlara geçti. Bugün görülen 18,4 derece ile bu sıcaklık aşıldı. Kent merkezinde geçen yıl ocak ayında kar manzaraları görüntülenmişti.

'BÖYLE DEVAM EDERSE SUSUZ KALIRIZ'

Uzun zamandır böyle sıcak hava görmediklerini belirten kent sakinlerinden bazıları, havanın keyfini çıkarırken, bazıları da endişelendiklerini dile getirdi. Havaların böyle gitmesinin kötü olduğunu aktaran Serdar Mert (36), "Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas’tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan rahatsız oluyoruz" dedi.