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  4. Sivas'ta 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

Sivas'ta 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 07:54 | Son Güncelleme

Sivas'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine getirilen kısıtlama bir süre ertelendi. Valilik yeniden düzenleme yapılacağını duyurdu.

Sivas'ta 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi

Valilikten dün akşam yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi. Ardından uygulamayı bir süreliğine geri çeken Valilik, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak; İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır" duyurusu yaptı.

(DHA)

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