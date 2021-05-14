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  4. Sivas'ta 9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Sivas'ta 9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

14.05.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta 9 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gemerek ilçesi Eşikli köyünde meydana geldi.

AMBULANSLARLA SİVAS'A SEVK EDİLDİLER

Mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 9 kişi kendi imkanları ile Gemerek Devlet Hastanesi’ne gitti. Mantardan zehirlendikleri düşünülen F.H.(40), A.H.(38), S.M.(30), S.H.(18), G.H.(15), N.H.(13), İ.H.(9), A.H.(8) ve E.H.(5) ambulansla Sivas’a sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Aile üyeleri, yayladan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandıklarını dile getirdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Sivas

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