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Sivas'ta acı olay! 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldü

25.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta inşaat halindeki binanın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Fazle Ahmad Hoseiny (44) hayatını kaybetti.

Sivas'ta acı olay! 8'inci kattan asansör boşluğuna düşen Afgan işçi öldü

Olay, saat 12.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Üniversite TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. 8'inci katta, asansör boşluğundaki iskelede çalışan Fazle Ahmad Hoseiny, dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Hoseiny, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hoseiny, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Fazle Ahmad Hoseiny’in cenazesi, aynı hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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