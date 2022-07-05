Sivas'ta acı olay! Minibüsle geri manevra yaparken annesini ezdi

Tüyler ürperten kaza, saat 07.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 104'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Ziya Dökmetaş, rahatsızlanan annesi Hacer Dökmetaş'ı hastaneye götürmek için evinin önündeki 58 NL 061 plakalı minibüsü çalıştırdı.

Dökmetaş’ın geri manevra yaptığı sırada aracın arka tarafından bulunan Hacer Dökmetaş, dengesini kaybedip düştü, Durumu fark etmeyen Yusuf Ziya Dökmetaş, annesinin üzerinden geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf Ziya Dökmetaş’ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Hacer Dökmetaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp gelen Hacer Dökmetaş’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Hacer Dökmetaş'ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yusuf Ziya Dökmetaş gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

