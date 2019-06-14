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Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Sivas'ın Hafik ilçesinde, koyunlarının yününü kırktığı sırada keneye temas eden çiftçi Ali Kavak (42), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

İlçeye bağlı Karlı köyünde çiftçilikle uğraşan evli ve 3 çocuk babası Ali Kavak, koyunlarının yününü kırktığı sırada hayvanlardan birinin üzerindeki keneyi fark ederek çıkarmaya çalıştı. Keneye eliyle temas eden Kavak birkaç gün sonra yüksek ateş şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kavak'ın KKKA hastalığına yakalandığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Kavak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Kavak'ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

(DHA)

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Sivas kene Kırım Kongo Kanamalı Ateş kene hastalığı

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Allah cümlemizi muhafaza etsin ölüm bu kadar yakın işte Allah rahmet eylesin
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