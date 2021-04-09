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  4. Sivas'ta açılışında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği markete 4 gün kapatma cezası

Sivas'ta açılışında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği markete 4 gün kapatma cezası

09.04.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta açılışında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği market, 4 gün süreyle mühürlendi.

Sivas'ta açılışında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği markete 4 gün kapatma cezası

Sivas Valiliği, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda günler öncesinden açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurarak dün çok sayıda kişinin önünde birikmesine neden olan marketi 4 gün süreyle mühürletti.

'HOŞ GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Polis ekipleri, Valilik talimatıyla ayrıca iş yerine sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanması için tutanak hazırladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş olmayan ve hiçbir makul açıklamayla izah edilemeyecek bu sorumsuzluk örneğini hoş görmek mümkün değildir. Toplum sağlığını tehdit eden, salgınla olan mücadelemizi sekteye uğratan bu davranış ile ilgili sorumluluğu olan herkese gerekli cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta dün açılışa özel indirimli ürünler satacağını duyurması üzerine çok sayıda kişi marketin önünde toplanmış, polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra iş yerinin faaliyetini durdurmuştu.

(AA)

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Sivas
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