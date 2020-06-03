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Sivas'ta adliye binasının çatısı uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sivas Gemerek'te dün akşam şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu. Binanın çatısının uçma anı adliyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas Gemerek’te, dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevzi Çakmak Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü.

Adliye binasının çatısının uçma anı ise binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binadan kopan çatı parçalarının düşüşü ve güvenlik kamerasına isabet ederek kapatması yer aldı. Öte yandan bugün adliye binasında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA


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