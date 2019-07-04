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Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Sivas'ta ifade vermek için getirildiği adliyeden kaçan hükümlü Duygu Ceylan (21) şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

Sivas'ta adliyeden kaçan Duygu Ceylan otogarda yakalandı!

Yargılandığı bir davada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için hafif yarı açık cezaevinden Sivas Adalet Sarayı'na getirilen Duygu Ceylan, kadın gardiyanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak firar etti.

OTOGARDA YAKALANDI

İhbar üzerine polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan güven timleri, Samsun'un Bafra ilçesine gitmek üzere otogara gelen Duygu Ceylan'ı yakaladı.

2 YIL HAPİS CEZASI

Ceylan'ın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktan' 2 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan Duygu Ceylan cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
duygu ceylan Sivas

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