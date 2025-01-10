Sivas'ta bir ahırda bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi eser çeşitliliği ile ön plana çıkıyor. Yapılan arkeolojik kazılar sonrası gün yüzüne çıkarılan eserler, bakım ve onarımların ardından Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Sivas Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Tepecik Mozaiği ise eksik bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2002 yılında bir vatandaşa ait ahırın zemininde bulunan Roma dönemine ait taban mozaiği için o dönem çalışma başlatılmıştı. 2 bin yıllık olduğu düşünülen mozaiğin bir kısmı, Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Restorasyon Merkezi ekipleri tarafından hummalı çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak 2009 yılından itibaren Sivas Arkeoloji müzesinde sergilenmeye başladı. Mozaiğin çıkarılamayan kısmı ise bulunduğu ahırda kaldı. Ahır sahibi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında uzun süren bir hukuk mücadelesi yaşandı. Bu süre zarfında ahır ve çevresi sit alanı ilan edildi. Mozaiğin bir kısmı ahırın zemininde kaldı. 22 yıldır ahırda bulunan Roma Dönemi eserinin parçası o gün bugündür çıkartılmayı bekliyor.

"MİLATTAN ÖNCE 30, MİLATTAN SONRA 395 YILLARINA TARİHLENİYOR"

Mozaiğe ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, “Gürün'ün Tepekcik köyünde bir vatandaşın ahırından çıkartılan, Tepecik Mozaiği olarak da bilinen Roma dönemine ait mozaik; yaklaşık olarak 6 metreye 2,5 metre ölçülerinde. 18 metrekarelik yüzölçümüne sahip. Bir vatandaşın ahırında hayvanlar ile uğraşırken keşfettiği mozaik, yetkililerin de devreye girmesi sonucunda hummalı bir çalışma sonucunda gün yüzüne çıkarıldı. Mozik; milattan önce 30, milattan sonra 395 yılları arasına tarihlendiriliyor. Mozaikte çeşitli tasvirler yer alıyor. Mozaiği yaklaşık 60 santimetre genişliğinde bordür çevreliyor. Bordürün içerisinde yine geometrik formlardan oluşan çeşitli betimlemeler ve tasvirler yer alır. Burada baklava dilimi formunu da görmekteyiz. Bu baklava dilimlerinin içerisinde ise dört yapraklı bitkisel tasvirler bulunuyor. Mozaiğin ana kompozisyonunu ise çeşitli hayvan tasvirleri oluşturuyor. Yukarıdan aşağıya sıralı bir şekilde keklik, ördek, ibibik ve hindiden oluşan sıralı bir kompozisyon izler. Bu hayvan betimlemelerinin arasında geometrik ve bitkisel betimlemeler yer alıyor” dedi.

MOZAİĞİN BİR KISMI AHIRDA KALDI

Mozaikteki hayvan tasvirlerini anlatan Budaktaş, “Yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde mozaiğin ana kompozisyonunu oluşturan hayvan tasvirleri ve figürlerinin Gürün'ün çok önemli bir doğal güzelliği olan Gökpınar Gölü ve çevresinde bulunan hayvanları tasvir ettiği düşünülüyor. Bu mozaik 2009 yılından itibaren Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. O dönem yapılan çalışmalar sonrası müzeye kazandırılmakla birlikte mozaiğin bir kısmının ahırda kaldığı biliniyor. Yaşanan hukuki süreçler var. Bu hukuki süreçler neticesinde mozaiğin eksik kalan kısımlarının da Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenerek tarih severlere seyir zevki yaşatılması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır