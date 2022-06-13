Sivas'ta bugün okullar tatil mi? 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okul yok mu? Sivas Valiliği son dakika açıkladı! 13 Haziran 2022 Pazartesi

Sivas'ta bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sağanak yağışın ardından valilikten yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Sağanak yağışın görüldüğü Gemerek ilçesi sele teslim oldu. Vali Şimşek Sivas'ın Gemerek ilçesi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki 13 Haziran Sivas, Gemerek'te okullar tatil mi oldu? Ayrıntılar haberimizde...

SİVAS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

13 HAZİRAN SİVAS GEMEREK'TE OKUL YOK MU?

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü okullar tatil edildi. Okullar salı günü de kapalı olacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 12 Haziran Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir."



