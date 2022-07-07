HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta dehşet: Vali yardımcısı, tartıştığı yeğenini vurdu! Polis dövmekten soruşturma geçirmiş

Sivas'ta dehşet: Vali yardımcısı, tartıştığı yeğenini vurdu! Polis dövmekten soruşturma geçirmiş

07.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K. (43), evinde telefon kullanımı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ahmet Turan Güneş'i (23) tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Öte yandan Abdullah Seçkin K.'nin, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Sivas'ta dehşet: Vali yardımcısı, tartıştığı yeğenini vurdu! Polis dövmekten soruşturma geçirmiş

Dehşete düşüren olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K., evinde kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre, telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Abdullah Seçkin K., tabancasıyla Güneş'i ayak bileğinden vurarak yaraladı.

c448df3d410ddde216fffbe764144606

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis ekipleri Abdullah Seçkin K.'nin ifadesine başvurdu. Abdullah Seçkin K., ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin K.'den şikayetçi olmadı.

fe2ead581d2893683d7dab642d04569b

POLİS DÖVMEKTEN SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Öte yandan Abdullah Seçkin K.'nin, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle alicengiz oyunu görülmedi! Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık kameralara yansıdıBöyle alicengiz oyunu görülmedi! Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık kameralara yansıdı
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildiİadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Sivas silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Göğüslerini elleriyle kapattı! Yarı çıplak pozuyla isyan etti

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.