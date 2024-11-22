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  4. Sivas’ta dershane yangını! Bir öğretmen ölü olarak bulundu

Sivas’ta dershane yangını! Bir öğretmen ölü olarak bulundu

22.11.2024 08:16
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Sivas'ta dershane çatısında çıkan yangında 47 yaşındaki matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Sivas’ta dershane yangını! Bir öğretmen ölü olarak bulundu

Sivas’ta bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 02.30 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ÖĞRETMEN ÖLÜ BULUNDU

Yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.

Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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yangın Öğretmen Sivas dershane
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