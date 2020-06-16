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  4. Sivas'ta düşen yıldırımı küçük kız görüntüledi: Bomba düşmüş gibi korktuk

Sivas'ta düşen yıldırımı küçük kız görüntüledi: Bomba düşmüş gibi korktuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sivas’ın Güney köyünde yaşayan 11 yaşındaki küçük kız, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi. Düşen yıldırım ağaçlara zarar verirken, köyde birkaç evin elektrik aletlerinin bozulmasına ve bir kadının işitme kaybı yaşamasına neden oldu.

Sivas’ta hafta sonunun yağışlı geçmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 1 hafta süren yağışlar nedeniyle birçok köyde sel ve taşkınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin 11 yaşında ki kızları İrem Kervankıran, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi.

KISA BİR ŞOK YAŞADI

Yıldırım düşme anında korkarak yanında olan babaannesine bağıran Kervankıran, kısa süren bir şok yaşadı. Yıldırım, köyde yaşayan yaşlı bir kadının işitme kaybına neden olurken bazı evlerde ise elektrikli eşyaların bozulmasına neden oldu.

'BABAM SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI'

Yıldırım düşme anını görüntüleyen 11 yaşındaki İrem Kervankıran, “O gün hava da bulutlar karışmaya başladı, gri renkte. Daha sonra şimşekler yavaş , yavaş çakmaya başladı. Bende annemden telefonu alarak çekmeye başladım. Çektiğim anda birden ses geldi ama ben son anlarını görmüştüm. Sonra babamgil geldi. Biz çok korktuk aslında. Babama gösterdiğim görüntüleri babam sosyal medyada paylaştı. Yıldırım evimizin bahçesine düşmüştü. Demirlere kıvılcım geldi ve siyah oldular. Bomba düşmüş gibi çok korktuk “dedi.

'KULAKLARIM DUYMUYOR'

Kervankıran ailesinin komşusu olan Selver Şahin, düşen yıldırımın sesinden dolayı duyma kaybı yaşadığını belirterek, “Yağmur yağdı, şimşek çaktı. Bostana su basacak diye oğlumla kürekle geliyorduk. Birden şakılayınca yere çöktüm ve kulaklarımı kapattım. Korktum, şimdi kulaklarım ağrıyor. Kulaklarım duymuyor “dedi.

Güney köyünde yaşayan Şeref Toy, “Akşam üstü hava çok karardı, karardıktan sonra şimşek çaktı. Bizim evlerin sigortaları attı. Buradan ateşler çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.

(İHA)

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