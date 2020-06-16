Sivas'ta düşen yıldırımı küçük kız görüntüledi: Bomba düşmüş gibi korktuk

Sivas’ta hafta sonunun yağışlı geçmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 1 hafta süren yağışlar nedeniyle birçok köyde sel ve taşkınlar meydana geldi. Merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan Metin ve Tuğba Kervankıran çiftinin 11 yaşında ki kızları İrem Kervankıran, evlerinin bahçesine düşen yıldırımı cep telefonuyla görüntüledi.

KISA BİR ŞOK YAŞADI

Yıldırım düşme anında korkarak yanında olan babaannesine bağıran Kervankıran, kısa süren bir şok yaşadı. Yıldırım, köyde yaşayan yaşlı bir kadının işitme kaybına neden olurken bazı evlerde ise elektrikli eşyaların bozulmasına neden oldu.

'BABAM SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI'

Yıldırım düşme anını görüntüleyen 11 yaşındaki İrem Kervankıran, “O gün hava da bulutlar karışmaya başladı, gri renkte. Daha sonra şimşekler yavaş , yavaş çakmaya başladı. Bende annemden telefonu alarak çekmeye başladım. Çektiğim anda birden ses geldi ama ben son anlarını görmüştüm. Sonra babamgil geldi. Biz çok korktuk aslında. Babama gösterdiğim görüntüleri babam sosyal medyada paylaştı. Yıldırım evimizin bahçesine düşmüştü. Demirlere kıvılcım geldi ve siyah oldular. Bomba düşmüş gibi çok korktuk “dedi.