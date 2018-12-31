HABER

Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta iki gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarıyla kapı açılarak içeriye girildi.

Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş'ün evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

nagihan-2

PARTNERDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son haliDünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
Cinayeti 200 bin TL için işlemişCinayeti 200 bin TL için işlemiş
Anamur'da yol çöktüAnamur'da yol çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Nagihan Gümüş ölüm

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Şişli'de dehşet anları! Kovalamaca kaza ile sonuçlandı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

31 Aralık okullar tatil edildi mi? (Kar tatili olan yerler)

Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Ankara'da iki ayrı evde yangın: Kundaklama şüphesi var!

Bu iddia doğruysa... Ankara'da korku dolu anlar!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.