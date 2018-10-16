HABER

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Sivas’ta eski çeşme kitabelerindeki sembolün, Nazi Almanya’sının simgelerinden olan ‘gamalı haç’ ile benzerliği konuşuluyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde eski çeşme kitabelerinde yer alan, faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden ‘gamalı haç’a’ tıpa tıp benzer damgalar dikkat çekiyor. Hafik’e bağlı Karlı köyünde yaklaşık 350 yıllık olduğu tahmin edilen çeşme kitabesinin üzerinde bulunan ‘gamalı haç’ damgası bir çok tarihçinin araştırmasına da konu oldu. Bir çok kaynak bu simgenin kadim Türk topluluklarında oz tamgası adıyla kullanılan ‘kader çarkı’ simgesi olduğunu ortaya koydu.

Tarihçiler arasındaki genel kanaat, Türk damgası olan bu sembolün, ölüm sonrası hayata geçişi, metamorfozu ifade ettiği yönünde. Türk yurtlarında sıkça karşılaşılan bu damga, Türk-İslam yaşantısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin türbesinin duvarlarında da bulunuyor.

1702 YILINDA YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Damganın bulunduğu, Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyü sakinlerinden Turan Aykanat, damganın bulunduğu kitabenin araştırıldığını belirterek, “Bizim duyduklarımıza göre 1702 tarihinde yapıldığı söyleniyor. Tam detayını bilemiyoruz. Herhalde taşın üzerinde temiz su yazıyormuş. Taşla ilgili inceleme Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden gelip araştırma yaptılar” dedi.

Köy sakinlerinden Orhan Kanat ise “Taşla ilgili biz doğduk bildik bu taş burada. Bu taşın benzeri birkaç taş daha var. Genelde bu taşların tamamı su başlarında bulunuyor. Suyla alakalı olduğu söyleniyor. Cumhuriyet Üniversitesi ve Ankara’dan gelen bir ekiple araştırma yapıldı. Yazılar yazıldı ve makaleler yazıldı. Normalde baktığımızda gamaya benzetiyorduk, ama araştırmalarda öyle olmadığı çıktı. Suyla alakalı bir yazı olduğu ortaya çıktı” şeklinde konuştu. (İHA)

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem ParkıKahramanmaraş'a Avrupa'nın en büyük Extrem Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ssivas Çeşme Nazi Almanyası simgeü Simge

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.