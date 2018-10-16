Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde eski çeşme kitabelerinde yer alan, faşist Nazi Almanya’sının simgelerinden ‘gamalı haç’a’ tıpa tıp benzer damgalar dikkat çekiyor. Hafik’e bağlı Karlı köyünde yaklaşık 350 yıllık olduğu tahmin edilen çeşme kitabesinin üzerinde bulunan ‘gamalı haç’ damgası bir çok tarihçinin araştırmasına da konu oldu. Bir çok kaynak bu simgenin kadim Türk topluluklarında oz tamgası adıyla kullanılan ‘kader çarkı’ simgesi olduğunu ortaya koydu.

Tarihçiler arasındaki genel kanaat, Türk damgası olan bu sembolün, ölüm sonrası hayata geçişi, metamorfozu ifade ettiği yönünde. Türk yurtlarında sıkça karşılaşılan bu damga, Türk-İslam yaşantısında ve kültüründe önemli bir yere sahip olan Ahmet Yesevi’nin türbesinin duvarlarında da bulunuyor.

1702 YILINDA YAPILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Damganın bulunduğu, Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyü sakinlerinden Turan Aykanat, damganın bulunduğu kitabenin araştırıldığını belirterek, “Bizim duyduklarımıza göre 1702 tarihinde yapıldığı söyleniyor. Tam detayını bilemiyoruz. Herhalde taşın üzerinde temiz su yazıyormuş. Taşla ilgili inceleme Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden gelip araştırma yaptılar” dedi.