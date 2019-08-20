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Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 02:47 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre gece yarısından sonra kaza Sivas-Ankara Karayolu Adliye Kavşağında meydana geldi.

Kazada B.A. yönetiminde ki 38 AAJ 465 plakalı otomobil ile M.F.D. yönetiminde ki 06 EB 8458 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan birinin ters şeritte seyrettiği iddia edildi.

Kazada her iki araçta bulunan toplamda biri bebek 10 kişi yaralandı. Yararılar Sivas Numune ve Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı bebek sağlık çalışanının kucağında hastaneye girdi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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