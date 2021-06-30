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  4. Sivas'ta feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

30.06.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan (66) yönetimindeki hafif ticari araç, Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Özan ile Yeter Özan (62), Makbule (34), Mert (13), Osman (7) ve Rana Ayhan (11) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Rana Ayhan yolda hayatını kaybetti.

Öte yandan, aracın sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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