Sivas'ta feci kaza! Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'tan Yozgat istikametine giden Ahmet Özan (66) yönetimindeki hafif ticari araç, Yıldızeli ilçesi Yavu beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Özan ile Yeter Özan (62), Makbule (34), Mert (13), Osman (7) ve Rana Ayhan (11) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Rana Ayhan yolda hayatını kaybetti.
Öte yandan, aracın sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)
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