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Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari araçla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine çok sayıda AFAD ile sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, olay yerine ait fotoğraflar kazanın dehşetini gözler önüne serdi. İşte yürek yakan o görüntüler...

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Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
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Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.
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Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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Kaza Sivas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sayın editör nasıl bir hebrcilik anlayışınız varsa aynı yazıyı (ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı) üst üste 3 defa yazmışsınız .
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