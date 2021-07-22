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  4. Sivas'ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi kurtarılamadı

Sivas'ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi kurtarılamadı

22.07.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kontrolden çıkarak kayalıklara çarpan otomobilde Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren (26) yaralanırken, annesi Rabia Evren (56) hayatını kaybetti.

Sivas'ta feci kaza! Savcı yaralandı, annesi kurtarılamadı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri-Tokat karayolu üzerinde, Bedirli kavşağı yakınlarında yaşandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in kullandığı otomobil, Bedirli kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kayalıklara çarparak duran otomobilde savcı Şenkut Evren ile annesi Rabia Evren yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Evren kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan savcı Şenkut Evren ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Cumhuriyet Savcısı Evren'in annesiyle beraber daha önce görev yaptığı Tokat'ın Erbaa ilçesinde avukatlık yapan nişanlısı Eda Ece Demir'e bayram ziyareti yapmak için Adana'dan yola çıktıkları öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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