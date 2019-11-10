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Sivas'ta feci kaza! Sokak savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 01:06 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Altuntabak mahallesinde meydana geldi.

M.Y. idaresindeki otomobil ile B.A. idaresindeki otomobil 2. sokak ile 19. sokağın kesişiminde çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kaza sonrası araçlarda bulunan 5 kişi ve araç şoförleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Sivas trafik kazası

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