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  4. Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.

Sivas'ta FETÖ operasyonu! 4 asker, 1 doktor yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö, F.K, A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Sivas

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